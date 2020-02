Guiné Equatorial acusa tribunais franceses de interferência após condenação de vice-presidente

O Governo da Guiné Equatorial acusou hoje a Justiça francesa de interferência e manipulação, na sequência da condenação do vice-presidente do país, 'Teodorín' Obiang, pronunciada pelo Tribunal de Recurso de Paris no caso dos "ganhos ilícitos".

Lusa

