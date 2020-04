Guiné-Bissau tem ventiladores mas podem ser insuficientes -- autoridade sanitária A Guiné-Bissau tem ventiladores para assistir doentes com o novo coronavírus podem é ser insuficientes para atender a toda gente, disse hoje à Lusa, um responsável pela estrutura sanitária de controlo e combate à pandemia, Tumane Baldé. internacional Lusa internacional/guine-bissau-tem-ventiladores-mas-podem-ser_5e8b0cc107faa7195169f7b4





Nos últimos dias têm surgido informações nas redes sociais de guineenses que criticam a resposta do país à doença, sugerindo, por exemplo, que não existem ventiladores no hospital Simão Mendes, centro de internamento e de tratamento de doentes com a covid-19.

"Há ventiladores, naturalmente, podem não ser suficientes, como é o caso de outros países do mundo", declarou Tumane Baldé, antigo ministro e um dos elementos do COES (Centro Operacional de Emergência de Saúde), entidade criada pelas autoridades para lidar com a pandemia.