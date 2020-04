Governo timorense reforça controlo a entradas ilegais na fronteira terrestre O Governo timorense está a reforçar os patrulhamentos na fronteira terrestre para detetar eventuais casos de entradas ilegais de cidadãos nacionais e para que estes sejam canalizados para centros de quarentena, disse hoje um porta-voz. internacional Lusa internacional/governo-timorense-reforca-controlo-a-entradas_5e91701c216cee31ad9e884a





"Hoje pelo menos quatro pessoas entraram clandestinamente na fronteira terrestre", disse Rui Araújo, porta-voz do Centro Integrado de Gestão de Crise (CIGC) da covid-19, recordando que o Governo decidiu fechar as fronteiras do país.

"A força tarefa de reação rápida tomou medidas para os mudar para a quarentena. Conseguimos isso com o apoio de líderes comunitários", afirmou.

Rui Araújo, que falava aos jornalistas no briefing diário de atualização da informação sobre a doença, na Sala de Situação do Centro de Convenções de Díli (CCD), disse que esta é uma das situações de risco.

"Em preparação para responder à possibilidade de entradas clandestinas na fronteira terrestre, a polícia está a fazer patrulhamentos regulares e as autoridades comunitárias têm instruções claras para apoiar este processo", explicou.

Rui Araújo confirmou que, até ao momento, Timor-Leste registou dois casos confirmados da covid-19, um dos quais já recuperou e o outro está atualmente em isolamento na Clínica de Vera Cruz, em Díli.

"Trata-se de dois casos importados. Não temos ainda casos de transmissão local", afirmou.

O Governo registou já 64 casos suspeitos, dos quais dois positivos, 56 negativos e os restantes ainda à espera de resultado.

O porta-voz disse que ao dia de hoje estão em quarentena obrigatória em locais preparados pelo Governo ou em casa um total de 823 pessoas tendo 996 outras pessoas já completado essa quarentena.

Questionado sobre se o Governo vai testar todos os potenciais contactos do segundo caso confirmado, Rui Araújo recordou que a capacidade instalada é limitada e que os testes vão ser feitos a quem mostrar sintomas.

"O critério que estamos a usar com base em recomendações da OMS, por enquanto, é de que não é preciso fazer testes a todos. Não temos capacidade para fazer isso. Temos reagentes limitados e temos de reservar para quem tenha sintomas e necessite de análise", disse.

"Todos os contactos estão a ser acompanhados intensivamente pela equipa de vigilância epidemiológica. Temos de tomar as decisões com base na nossa capacidade de stock de reagentes", afirmou.

No que toca ao paciente recuperado, Rui Araújo disse que está em casa, onde tem de permanecer sem sair durante 14 dias, e onde "continua a ser monitorizado pelo Ministério de Saúde".

O responsável disse ainda que a quarentena "não é um lugar de férias" e que quem está nos vários locais do país deve manter-se isolado ao máximo para evitar eventuais contágios.

"O Estado implementou esta medida porque há um risco grande entre as pessoas que fizeram viagens por zonas afetadas. As viagens colocam um grande risco de contágio", acrescentou.

Deixou ainda apelos ao público para que utilize adequadamente a linha de apoio telefónico criada pelo Governo para a covid-19, no número 119, criticando o facto de alguns timorenses estarem a telefonar com brincadeiras e até insultos aos profissionais de saúde.

"As pessoas estão a sacrificar a sua família, a assumir riscos para dar apoio à população para haver um canal de comunicação. Usem esses canais para responder a preocupações sobre a covid-19", disse.

Timor-Leste cumpre hoje as duas primeiras semanas do estado de emergência de um mês de duração decretado para responder ao risco da covid-19 no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou a morte a mais de 100 mil pessoas e infetou mais de 1,6 milhões em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, mais de 335 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

