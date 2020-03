Governo são-tomense proíbe viagens dos funcionários do Estado para países com prevalência alta O Governo são-tomense aprovou uma resolução que proíbe a realização de viagens dos funcionários e dirigentes do Estado aos países onde se verifica uma prevalência alta da epidemia de Covid-19, anunciou hoje em comunicado. internacional Lusa internacional/governo-sao-tomense-proibe-viagens-dos_5e60f68599a1bc1980ff41d7





No comunicado lido pelo seu porta-voz, Adelino Lucas, o executivo "aconselha veementemente a população em geral, incluindo cidadãos estrangeiros residentes, para também evitarem deslocações e esses mesmos países".

Os países para onde o Governo são-tomense proíbe as viagens não vêm mencionados no comunicado do Conselho de Ministros, mas em declarações na quarta-feira aos jornalistas, o ministro da saúde, Edgar Neves, mencionou países como a China, Coreia do Sul, Irão, Itália, Nigéria, Argélia e Senegal.