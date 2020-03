Governo moçambicano quer delimitar 1.268 quilómetros de fronteira até 2024 O Governo moçambicano pretende ter 1.268 quilómetros de fronteira delimitados até 2024, contra 380 quilómetros que delimitou em 2019, no âmbito do esforço de definição fronteiriça com os países vizinhos, refere a proposta do Programa Quinquenal do Governo (PQG). internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-quer-delimitar-1-268_5e7384fb07faa719516100b9





O compromisso do executivo moçambicano em relação à delimitação fronteiriça é mencionado nos "Indicadores e Metas do Reforço da Cooperação Internacional" do PQG a cumprir até 2024.

Nos próximos cinco anos, o Governo compromete-se a reforçar a colocação de marcos em 1.204 quilómetros de fronteira.

O reforço da cooperação internacional vai incluir ainda a assinatura de 196 acordos de cooperação bilateral até 2024, contra 239 acordos bilaterais firmados de 2015 a 2019.

Está prevista a realização de 74 visitas de âmbito diplomático nos próximos cinco anos face a 57 em igual período anterior.

O Governo projeta a realização de 299 eventos de parceria de cooperação multilateral até 2024, face a 399 no período anterior, e a realização de 404 eventos de negócios de promoção de negócios, contra 102 de 2015 a 2019.

A proposta do PQG será o principal documento a ser debatido na primeira sessão ordinária da nova Assembleia da República (AR), que arranca no dia 25 deste mês.

