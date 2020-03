Governo moçambicano quer delimitar 1.268 quilómetros de fronteira até 2024 O Governo moçambicano pretende ter 1.268 quilómetros de fronteira delimitados até 2024, contra 380 quilómetros que delimitou em 2019, no âmbito do esforço de definição fronteiriça com os países vizinhos, refere a proposta do Programa Quinquenal do Governo (PQG). internacional Lusa internacional/governo-mocambicano-quer-delimitar-1-268_5e73809c2259591961051b2f





O compromisso do executivo moçambicano em relação à delimitação fronteiriça é mencionado nos "Indicadores e Metas do Reforço da Cooperação Internacional" do PQG a cumprir até 2024.

Nos próximos cinco anos, o Governo compromete-se a reforçar a colocação de marcos em 1.204 quilómetros de fronteira.