Governo italiano isola uma dezena de cidades e confirma cerca de 80 casos

O Governo italiano anunciou no sábado o isolamento de uma dezena de cidades, em particular na Lombardia (norte), após serem detetados cerca de 80 casos do novo coronavírus Covid-19 e confirmadas duas mortes desde sexta-feira.

Lusa

