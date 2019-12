Governo de Moçambique cria a Área de Proteção Ambiental de Maputo O Governo de Moçambique aprovou hoje em reunião de Conselho de Ministros o decreto que cria a Área de Proteção Ambiental de Maputo. internacional Lusa internacional/governo-de-mocambique-cria-a-area-de-protecao_5df95374e3e30e79ac5eaac0





A decisão "visa potenciar a gestão integrada da paisagem com qualidades estéticas, ecológicas e culturais específicas e excecionais no distrito de Matutuine e ilha de lnhaca", lê-se no comunicado sobre as decisões do encontro de hoje.

Espera-se que a nova área de proteção incentive "um desenvolvimento de atividades que beneficiem e promovam serviços ecológicos".