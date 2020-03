Governo de Macau anuncia esta semana informações sobre próxima venda de máscaras O Governo de Macau vai anunciar na próxima quinta-feira informações sobre a próxima ronda de venda condicionada de máscaras à população, no âmbito das medidas de prevenção do novo coronavírus. internacional Lusa internacional/governo-de-macau-anuncia-esta-semana_5e66371c23994a197a1c89be





"Estamos ainda na quinta ronda e a partir de 12 de março vamos anunciar informações sobre a próxima ronda", disse a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, na conferência de imprensa diária do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

Cada residente de Macau pode comprar máscaras a preço de custo em farmácias convencionadas, mediante apresentação de identificação, podendo ser adquiridas dez máscaras a cada dez dias.

"Macau está há 34 dias sem novas infeções e dada a situação mundial, pensamos não ser o momento oportuno para deixar de usar máscaras", afirmou Leong Ick Hou.

Este período sem novos casos da Covid-19 "deve-se à persistência da população" em manter as medidas de prevenção e "também ao uso de máscaras", acrescentou.

"Com o programa das máscaras foram também reduzidos os riscos de contágio de outras doenças transmissíveis, como a gripe", indicou a médica, disse, acrescentando que o governo continua a "adquirir máscaras em todo o mundo" para garantir a proteção dos residentes.

Também a Direção dos Serviços do Ensino Superior lançou um programa de compra de máscaras para os estudantes de Macau que se encontram a estudar fora do território, estando registados, até agora, mais de 1.200 estudantes.

"Representantes dos estudantes compram as máscaras e podem enviar de imediato para o local onde o estudante se encontrar", disse Chan Iok Wai, lembrando que o registo decorre até quinta-feira desta semana.

Macau tem, neste momento, 257 pessoas em quarentena na Pousada Marina Infante e 60 no Centro Cínico de Saúde de Coloane, disseram as autoridades.

Há 34 dias sem casos novos de Covid-19, Macau registou dez pessoas infetadas com o novo coronavírus, tendo todas recebido já alta hospitalar, embora três continuem em isolamento em convalescença, em Coloane.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

