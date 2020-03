Governo de Cabo Verde diz que todos estão convocados incluindo médicos reformados O ministro da Saúde de Cabo Verde, Arlindo do Rosário, disse hoje, no parlamento, que "todos estão convocados" para o combate à pandemia de Covid-19, afirmando que conta também com os profissionais de saúde cabo-verdianos na reforma. internacional Lusa internacional/governo-de-cabo-verde-diz-que-todos-estao_5e720e8e79a1b71956b63c1d





Na declaração política que esta manhã iniciou a sessão parlamentar, o ministro, que tem a tutela da Saúde e de Segurança Social, reafirmou que Cabo Verde "continua livre" de Covid-19, doença provocada por um novo coronavírus, já que "todos os testes até agora realizados para os casos suspeitos deram resultado negativo".

Perante os deputados -- e depois de adiado o debate mensal com o primeiro-ministro, previsto para hoje -- Arlindo do Rosário deixou a garantia: "Conto com todos, e nesse todo incluo os profissionais que estão já na reforma e que poderão trazer a sua experiência e saber. Assim como o país continuará, seguramente, a contar com os parceiros internacionais, através da colaboração bilateral ou multilateral, como o sistema das Nações Unidas e com a OMS [Organização Mundial de Saúde]".