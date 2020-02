Governo angolano negoceia linha de crédito de 1.300 ME com banco alemão O Governo angolano negociou uma linha de crédito de 1.500 milhões de dólares (1.300 milhões de euros) com o banco alemão KfW IPEX-Bank para financiar projetos de investimento público. internacional Lusa internacional/governo-angolano-negoceia-linha-de-credito-de_5e418a23f000f412c3afdb9b





Segundo o despacho presidencial datado de 06 de fevereiro, e hoje publicado em Diário da República, que aprova o acordo-quadro de financiamento a ser assinado pela ministra das Finanças, a concessão deste crédito enquadra-se na necessidade de garantir a continuidade do programa do Governo no que toca à execução de projetos inseridos no Programa de Investimentos Públicos.

O despacho assinado por João Lourenço menciona ainda a estratégia do executivo no que concerne à diversificação das fontes de financiamento destes projetos virados para o desenvolvimento económico e social do país.

Angola recebeu na sexta-feira a visita da chanceler alemã Angela Merkel, tendo ambos os chefes de Estado manifestado empenho no reforço da cooperação bilateral.

Além da assinatura de acordos comerciais e memorandos de entendimento nas áreas da energia, transportes e infraestruturas, Merkel adiantou que Angola pode ser o 13.º país a aderir ao Compact with Africa, uma iniciativa que visa promover o investimento privado no continente.

O KfW IPEX-Bank é uma subsidiária do grupo KfW direcionada para apoiar projetos internacionais e financiamento à exportação.

