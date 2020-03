Fretilin e PLP assinam "plataforma de entendimento" para solucionar impasse em Timor-Leste Os líderes da Fretilin, maior partido no parlamento timorense, e o PLP, do atual primeiro-ministro demissionário, assinaram hoje um acordo de "plataforma de entendimento", como solução para o impasse no país e para melhor combater a Covid-19. internacional Lusa internacional/fretilin-e-plp-assinam-plataforma-de_5e7603729d64b9194ad58f60





Mari Alkatiri disse que a nova plataforma pretende ajudar a ultrapassar o atual impasse político que se vive no país, surgindo da preocupação com a "situação de pré-emergência que se vive relativamente ao Covid-19".

O responsável da Fretilin pediu a colaboração de todos no combate à doença, com medidas adicionais de proteção e higiene, mas também que se mantenha a solidariedade com vizinhos, colegas, amigos e familia.

"Estamos hoje numa luta muito importante para o Covid-19, e cada um de nós tem que ser combatente contra o coronavírus", afirmou.

Taur Matan Ruak, por seu lado, recordou que o chumbo do Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2020 marcou o fim da aliança de maioria parlamentar (CNRT, PLP e KHUNTO).

"O partido CNRT retirou a confiança ao VIII Governo que eu lidero, retirando assim a confiança ao primeiro-ministro", disse o chefe do Governo que está demissionário desde 22 de janeiro.

O chefe de Governo disse que o seu partido está "pronto para trabalhar com a Fretilin para abrir uma nova oportunidade para encontrar uma solução", cuja definição caberá ao Presidente da República.

Relembrou que o país vive "duas situações graves", as cheias da semana passada que causaram mais de 20 milhões de dólares de danos e afetaram mais de 2.500 famílias e depois a confirmação do primeiro caso de Covid-19.

"Isso exige tomar medidas rápidas e urgentes e isso só pode acontecer se o parlamento nacional assumir as suas responsabilidades de dar apoio à governação", afirmou.

Taur Matan Ruak agradeceu aos líderes e estruturas dos outros dois partidos da coligação que apoiou o atual Governo -- Xanana Gusmão e o Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), e José Naimori e o Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO).

"Agradeço por me terem dado confiança para liderar o Governo. Infelizmente a relação termina", afirmou.

"Agradeço a cooperação da Fretilin e garanto ao senhor secretário-geral que estou pronto, o partido está pronto para cooperar com a Fretilin para encontrar uma solução para os problemas que temos, para reduzir o sofrimento do povo e para ter mais força para combater o coronavírus. Timor-Leste tem que fazer isso", afirmou.

A assinatura ficou marcada por medidas sem precedentes em Timor-Leste de prevenção da Covid-19, horas depois do Ministério da Saúde confirmar o primeiro caso da doença no país.

Mari Alkatiri e Taur Matan Ruak, ambos com máscaras, ficaram praticamente sozinhos numa sala mais pequena, separados por vários metros, e as suas declarações foram transmitidas em direto para outra sala onde os presentes, também com máscaras, estavam espalhados para reduzir o contacto.

Depois das declarações e assinatura, jornalistas entraram na sala um por um, também com máscaras, para garantir maior proteção no momento.

A cerimónia foi transmitida em direto pela Radio Televisão Maubere (RTM), da Fretilin na página do partido no Facebook.

Presentes na sala estiveram, entre outros, militantes do Partido Democrático (PD) e do Kmanek Haburas Unidade Nacional Timor Oan (KHUNTO), dois dos seis partidos que assinaram uma nova coligação de maioria parlamentar liderada pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timorense (CNRT), de Xanana Gusmão.

