Frelimo diz querer honrar voto dos moçambicanos A Frelimo, partido no poder em Moçambique, disse hoje que vai "honrar" o voto dos moçambicanos, momentos após a proclamação dos resultados das sextas eleições gerais pelo Conselho Constitucional (CC) em Maputo.





"[Vamos] honrar e louvar o voto de cada eleitor com o nosso trabalho", declarou a mandatária de candidatura da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Verónica Macamo, falando após a validação dos resultados eleitorais que dão vitória ao partido no poder na capital moçambicana.

O manifesto da Frelimo, que se baseia na paz e na criação de emprego, vai ser fundamental na elaboração do Programa Quinquenal do Governo, acrescentou a mandatária do partido no poder desde a independência (1975) em Moçambique.