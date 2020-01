Frelimo condena violência armada no Centro e Norte do país A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, condenou os ataques por grupos armados no norte de Cabo Delgado e encorajou as forças de defesa a defenderem as populações vítimas dos ataques iniciados em outubro de 2017. internacional Lusa internacional/frelimo-condena-violencia-armada-no-centro-e-_5e137d777d80d11be4b79310





"A comissão política [da Frelimo] condena veementemente esses atos de barbaridades que têm trazido morte e sofrimento nas populações", lê-se no comunicado do órgão da Frelimo, que hoje esteve reunido na sua 40.ª sessão.

O partido no poder em Moçambique encoraja as Forças de Defesa e Segurança a "intensificarem a sua ação combativa", como forma de garantir a defesa da paz, tranquilidade e ordem públicas, refere o documento, no qual a Frelimo também se manifesta solidária com as pessoas afetadas pelo mau tempo no norte e centro do país.