FMI apela ao Governo moçambicano para manter reformas estruturas O diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Tao Zhang, apelou hoje em Maputo ao novo Governo moçambicano para continuar as reformas estruturais e estabilidade macroeconómica, assinalando que o país tem registado um desempenho positivo nos últimos anos.





Tao Zhang pronunciou-se sobre o caminho que Moçambique tem seguido no campo económico, em declarações aos jornalistas, no final de um encontro com o ministro da Economia e Finanças moçambicano, Adriano Maleiane - que manteve o cargo que já ocupava no Executivo anterior.

"Esperamos que essas reformas e políticas continuem nos próximos anos, particularmente nas áreas da estabilidade macroeconómica, reformas estruturas e boa governação", afirmou Tao.