Filipinas vão repatriar 148 emigrantes em Macau

Mais de uma centena de trabalhadores filipinos em Macau vão ser repatriados, na sequência do surto do novo coronavírus, afirmou hoje um responsável do Governo do país.

Lusa

