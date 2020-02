Filipinas regista morte causada pelo coronavírus, primeira vítima fora da China Um homem de nacionalidade chinesa morreu nas Filipinas vítima de uma pneumonia causada pelo coronavírus de Wuhan, a primeira morte registada fora da China, anunciaram hoje as autoridades. internacional Lusa internacional/filipinas-regista-morte-causada-pelo_5e366c4c3555ec12713fbd97





O paciente, que faleceu no sábado, é um homem de 44 anos que foi internado no Hospital San Lazaro, em Manila, em 25 de janeiro, indicou o Departamento de Saúde das Filipinas em comunicado.

O número de mortes pelo novo coronavírus na China subiu hoje para 304 (45 a mais que no sábado), enquanto o número de pessoas infetadas com esta doença no território chinês é de 14.380 (2.590 a mais que na véspera).

Este surto de pneumonia provocado pelo novo coronavírus (2019-nCoV) foi detetado no final do ano em Wuhan.

Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais casos de infeção confirmados em 24 outros países, com as novas notificações na Rússia, Suécia e Espanha.

