Filipinas declara estado de emergência de saúde pública O Presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, declarou hoje o estado de emergência de saúde pública em todo o país, depois das autoridades de saúde confirmarem no fim de semana a primeira transmissão local do novo coronavírus. internacional Lusa internacional/filipinas-declara-estado-de-emergencia-de_5e66338254821b1985ab3d11





As autoridades de saúde anunciaram hoje que o número de casos de Covid-19 duplicou em apenas um dia nas Filipinas, com registo de 20 infeções confirmadas.

Na sua declaração, Rodrigo Duterte indica que o surto viral "constitui uma emergência que ameaça a segurança nacional, o que requer uma resposta de todo o Governo".

De acordo com a declaração, as autoridades podem solicitar a comunicação obrigatória de infeções, impor quarentenas e outras ações de controlo de doenças, incluindo recorrer à polícia e outras agências policiais para ajudar a lidar com a ameaça do Covid-19.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 3.800 mortos.

Cerca de 110 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Nos últimos dias, a Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China, com 366 mortos e mais de 7.300 contaminados pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

Para tentar travar a epidemia, o Governo de Roma colocou cerca de 16 milhões de pessoas em quarentena no Norte do país, afetando cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Portugal regista 30 casos confirmados de infeção, segundo o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado no domingo.

SYSC // EL

Lusa/Fim