EUA "mais do que abertos" a apoiar combate à "praga do terrorismo"

O Governo dos EUA está "mais do que aberto" a cooperar com Moçambique no combate aos ataques armados em Cabo Delgado, apontando a experiência na luta contra o terrorismo, disse hoje o novo adido militar norte-americano em Maputo.

Lusa

