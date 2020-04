EUA e Austrália apoiam combate à pandemia em Timor-Leste Os Governos da Austrália e dos Estados Unidos anunciaram hoje pacotes de apoio financeiro e técnico a Timor-Leste nos esforços de combate à pandemia da covid-19 no país, virados em particular para reforço do sistema de saúde nacional. internacional Lusa internacional/eua-e-australia-apoiam-combate-a-pandemia-em-_5e8f01ea8ca77d1967a4d0c4





Kathleen Fitzpatrick, embaixadora dos Estados Unidos em Díli, anunciou hoje através da página no Facebook da USAid um apoio de 1,1 milhões de dólares (um milhão de euros) para apoio ao Governo timorense no combate à covid-19.

O apoio, canalizado através do Fundo de Reserva de Emergência para a Saúde Global da USAid vai ser implementado em vários programas, que não são detalhados.

Também a Embaixada da Austrália na capital timorense divulgou hoje dados do seu apoio a Timor-Leste nos esforços de prevenção e combate ao novo coronavírus.

"A Austrália está a apoiar Timor-Leste para que se prepare e previna a propagação da pandemia, bem como para gerir a saúde e os impactos económicos", explica Peter Roberts, embaixador australiano, numa newsletter enviada à Lusa.

"Isso significa que estamos a redirecionar os nossos atuais programas de desenvolvimento para apoiar a resposta em Timor-Leste", refere, detalhando medidas implementadas em coordenação com o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Entre outras medidas implementadas, está a apoiar a preparação de instalações de isolamento na Clínica de Vera Cruz, em Díli, e no desenvolvimento de procedimentos operacionais para quarentena e isolamento de pacientes com sintomas ligeiros.

A Menzies School of Health Research está a apoiar no reforço da capacidade do Laboratório Nacional para que testes à covid-19 possam ser realizados localmente, o que inclui a construção de uma extensão adicional do laboratório e formação de quadros para gerir, prevenir e controlar infeções.

Várias organizações não-governamentais, incluindo a Maluk Timor, estão a ser apoiadas para formação de profissionais de saúde timorenses nas clínicas de saúde de todo o país, para que estejam mais preparados para prevenir e controlar infeções como a covid-19.

A embaixada australiana explica ter dado ainda apoio no estabelecimento no Centro de Gestão Integrada de Crise, disponibilizando consultores do Programa de Cooperação em Defesa para apoiar essas operações.

Através da Polícia Federal Australiana está ainda a ser dado apoio à Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), "incluindo o estabelecimento temporário de postos de polícia em locais críticos" e para instalar locais de lavagem de mãos nas esquadras em todo o país.

Finalmente, a Austrália apoiou ainda no repatriamento de nove médicos timorenses das Fiji para Timor-Leste para que possam contribuir para o combate à covid-19.

Timor-Leste, onde há um caso confirmado da doença, está em estado de emergência desde 28 de março e com várias medidas restritivas, tendo o Governo aprovado na quarta-feira o fecho de fronteiras e anunciado a atribuição de apoios a estudantes timorenses no estrangeiro.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

Dos casos de infeção, cerca de 280 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

