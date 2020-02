Etiópia acolhe hoje primeiro dia da 33.ª Cimeira da União Africana A capital da Etiópia, Adis Abeba, acolhe hoje o primeiro dia da 33.ª Cimeira da União Africana (UA), que marca o fim dos trabalhos da assembleia anual da organização, que tiveram início em 21 de janeiro. internacional Lusa internacional/etiopia-acolhe-hoje-primeiro-dia-da-33_5e3f93255002c3127d3fb469





Na edição deste ano, os chefes de Estado e de Governo africanos reúnem-se sob o tema "Silenciar as armas: Criar condições favoráveis ao desenvolvimento em África", com as discussões centradas na agenda de paz e segurança da organização para o continente.

Durante a cimeira, serão também avaliados os progressos na implementação da agenda de desenvolvimento (Agenda 2063), na operacionalização da Zona de Livre Comércio em África, bem como as contribuições dos Estados-membros para o orçamento da organização e a estratégia de transformação digital do continente, entre outros assuntos.