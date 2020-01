Estudantes angolanos em vigilia "funebre" alertam para o impacto das propinas Cerca de 30 estudantes angolanos do movimento antipropinas realizaram hoje uma vigília "fúnebre" em Luanda para chamar a atenção para o impacto das propinas sobre os universitários mais pobres, apelando ao executivo para recuar na intenção. internacional Lusa internacional/estudantes-angolanos-em-vigilia-funebre_5e1b0c0ed1023a1c08d1f090





Perto das 20:00, no pouco iluminado Largo das Heroínas, em Luanda, os estudantes encenaram o enterro do ensino superior ao som de apitos e gritando "Ministra, fora!" e "Propinas, não!", com algumas velas a contribuir para o tom fúnebre.

"Segundo as informações que nos têm chegado, a decisão está a ser discutida pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação e estará já na fase final, faltando apenas a assinatura do Presidente da República, João Lourenço para que se concretize e as propinas passem a ser uma realidade", lamentou Adilson Manuel, de 22 anos.