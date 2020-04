Estado de emergência em Moçambique provoca confusão a esclarecer na quinta-feira - Governo A declaração de estado de emergência em Moçambique para prevenir a covid-19 levou ao encerramento precipitado de alguns estabelecimentos comerciais, fruto da confusão sobre as medidas a vigorar, que vão ser detalhadas na quinta-feira, anunciou hoje o Governo. internacional Lusa internacional/estado-de-emergencia-em-mocambique-provoca_5e851ab522595919610bd586





"Efetivamente terá havido alguma confusão que terá resultado no encerramento precipitado de algumas instituições comerciais", referiu o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suazi.

Este responsável falava no final de uma reunião extraordinária do órgão destinada a deliberar sobre as medidas efetivas a aplicar durante o estado de emergência em vigor até final de abril.

O decreto do Conselho de Ministros será publicado e divulgado na quinta-feira, acrescentou.

Diversas lojas do centro de Maputo encerraram mais cedo durante a tarde de hoje, com alguns vendedores a alegar ter informação de que o deveriam fazer e outros a dizerem ter recebido ordens da polícia.

Fonte do comando policial em Maputo disse à Lusa que não houve nenhuma ordem nesse sentido.

Filimão Suazi adiantou que circularam informações nas redes sociais que "não correspondem à verdade" e que, inclusivamente, terão sido motivo de debate em órgãos de comunicação social.

O encerramento de lojas "só se justificará" quando o país estiver "nas medidas de nível 4" na escala de restrições que começa no nível 1, menos severo.

"Por agora, o que fazemos é regular, limitar, condicionar o funcionamento de serviços públicos e privados e não necessariamente proceder como se tem procedido noutros países de que já temos exemplos daquilo a que se chama de 'lockdown' [recolher obrigatório]. Essas serão medidas de nível 4", explicou.

Moçambique está desde as 00:00 de hoje "nas medidas de nível 3 e são estas que virão traduzidas no decreto de Conselho de Ministros a ser publicado amanhã [quinta-feira]" e a ser divulgado em conferência de imprensa para o efeito.

"Não é o caso de se proceder ao encerramento de estabelecimentos comerciais ou de qualquer natureza. Será, sim, o caso de se condicionar o seu funcionamento", reiterou.

Moçambique regista 10 casos oficiais de infeção pelo novo coronavírus, sem mortes.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 905 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 46 mil e pelo menos 176.500 são consideradas curadas.

