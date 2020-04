Estado de emergência em Moçambique provoca confusão a esclarecer na quinta-feira - Governo A declaração de estado de emergência em Moçambique para prevenir a covid-19 levou ao encerramento precipitado de alguns estabelecimentos comerciais, fruto da confusão sobre as medidas a vigorar, que vão ser detalhadas na quinta-feira, anunciou hoje o Governo. internacional Lusa internacional/estado-de-emergencia-em-mocambique-provoca_5e85181199a1bc19800cf8ff





"Efetivamente terá havido alguma confusão que terá resultado no encerramento precipitado de algumas instituições comerciais", referiu o porta-voz do Conselho de Ministros, Filimão Suazi.

Este responsável falava no final de uma reunião extraordinária do órgão destinada a deliberar sobre as medidas efetivas a aplicar durante o estado de emergência em vigor até final de abril.