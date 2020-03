Espanha com quase 300 mortos e mais de 8.500 casos

O Governo espanhol atualizou hoje para 297 o número de mortos com o novo coronavírus (mais nove do que no domingo), e para 8.794 pessoas as pessoas infetadas pela doença (mais 1.041), havendo 3.215 hospitalizados.

internacional

Lusa

internacional/espanha-com-quase-300-mortos-e-mais-de-8-500-_5e6f6be6dcab6f199a2e81d0