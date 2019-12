Escrutínio foi livre, justo e transparente -- União Africana A missão de observação eleitoral da União Africana considerou hoje que a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau foi livre, justa e transparente, e apelou à calma enquanto se aguardam os resultados da Comissão Nacional de Eleições. internacional Lusa internacional/escrutinio-foi-livre-justo-e-transparente_5e0b391a9419111c2a6c83c2





A missão de observação eleitoral da União Africana "constatou que o escrutínio desenrolou-se com paz e segurança necessárias à livre expressão do sufrágio", disse Rafael Branco, chefe da missão, numa declaração preliminar da União Africana sobre as eleições de domingo feita numa unidade hoteleira, em Bissau.

Segundo o antigo primeiro-ministro são-tomense, que chefiou uma missão de 43 observadores eleitorais, apesar de "raros incidentes", a "campanha eleitoral e a votação desenrolam-se bem em todo o território nacional".