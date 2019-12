Equipa da RTP retida e questionada na fronteira no regresso de Hong Kong A direção de informação da RTP afirmou que a equipa de reportagem que se encontra em Macau foi retida, na quinta-feira, para "identificação e interrogatório" ao regressar de uma reportagem em Hong Kong. internacional Lusa internacional/equipa-da-rtp-retida-e-questionada-na_5df4cfaa7cf645796c545a66





Em resposta à Lusa, a direção de informação da televisão pública portuguesa indicou que a equipa de reportagem deslocou-se na quinta-feira a Hong Kong, a cerca de 60 quilómetros, e, no regresso a Macau via ferry, foi "retida para identificação e interrogatório pelo controlo de segurança alfandegário durante uma hora e meia".

A direção de informação da RTP acrescentou que "o material de reportagem foi sujeito a vistoria, mas sem qualquer apreensão do mesmo. A equipa prosseguiu o seu trabalho normalmente e editou uma peça sobre a manifestação de Hong Kong que foi emitida no Telejornal", referiu-se na resposta à Lusa. A notícia tinha sido avançada pelo canal em português da Rádio Macau.

O caso levou a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) a apelar às autoridades de Macau para que "o livre exercício da profissão esteja assegurado na plenitude".

"Perante situações recentes de jornalistas do exterior que viram a entrada negada ou que foram inquiridos prolongadamente nas fronteiras de Macau", a AIPIM "lamenta essas situações e faz um apelo às autoridades de Macau para que seja respeitada a livre circulação de jornalistas e que o livre exercício da profissão esteja assegurado na plenitude", indicou a associação, num comunicado enviado às redações.

Esta manhã, o Gabinete de Comunicação Social (GCS) de Macau alertou os 'media' que se deslocam ao território para as comemorações do 20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial chinesa e posse do V Governo para a necessidade de procederem a um "pedido de importação de equipamento".

"Caso planeiem fazer-se acompanhar de equipamentos de grande dimensão durante a passagem pela Alfândega de Macau, devem enviar ao Gabinete de Comunicação Social, por e-mail, os documentos necessários", indicou o GCS em comunicado.

