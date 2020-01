Engenho explosivo mata três familiares no norte de Moçambique Três pessoas da mesma família morreram na sequência do rebentamento de um engenho explosivo na província de Niassa, no norte de Moçambique, informou hoje à Lusa fonte da Polícia da República de Moçambique (PRM). internacional Lusa internacional/engenho-explosivo-mata-tres-familiares-no_5e11f1739419111c2a6ecf93





"As vítimas estavam num processo de limpeza num novo terreno e encontraram o engenho. Mas, ao invés de chamar as autoridades, começaram a mexer no engenho à procura de mercúrio. O engenho acabou explodindo", explicou à Lusa Sabite Messane, comandante distrital de Lago, província de Niassa.

O incidente ocorreu por volta das 13:00 (11:00 em Lisboa) de sábado no posto administrativo de Melulucas, distrito de Lago.