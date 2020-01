Endiama aumenta faturação em 10% para 1,3 mil milhões de dólares

A Empresa Nacional de Diamantes de Angola (Endiama) faturou cerca de 1,3 mil milhões de dólares em 2019, mais 10% do que no período homólogo, beneficiando da comercialização de 'stocks' que compensaram a redução do preço médio.

