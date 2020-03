Embarcações de recreio que chegam a Cabo Verde obrigadas a inspeção sanitária Todas as embarcações de recreio que queiram aportar em Cabo Verde vão ter de receber inspeções sanitárias à chegada, anunciou hoje o Governo cabo-verdiano, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus. internacional Lusa internacional/embarcacoes-de-recreio-que-chegam-a-cabo_5e6e57282af29a198bb018b3





A decisão surge quando todos as análises e casos suspeitos da doença em Cabo Verde deram negativo, segundo as autoridades de saúde.

Por determinação do Governo, "todas as embarcações de recreio" que chegam desde sábado às "baías e marinas" de Cabo Verde "terão que ter a inspeção sanitária", refere uma nota do executivo.

A situação envolve especialmente a marina do Mindelo, na ilha de São Vicente, a maior do arquipélago.

"Para isso, a marina de Mindelo disponibilizou espaço para Polícia Marítima e Delegacia de Saúde e passará a informar a Polícia Marítima da chegada de embarcações", explica o comunicado.

Será ainda assegurado o reforço a vigilância na baía do Mindelo pela Polícia Marítima, "para controlar as embarcações de recreio" que fundeiam.

A pandemia de Covid-19, provocada pelo novo coronavírus que surgiu em dezembro na China, já matou mais 5.700 pessoas em todo o mundo desde o seu surgimento em dezembro e já foram registados mais de 154.000 casos de infeção em pelo menos 139 países e territórios.

PVJ // EL

Lusa/Fim