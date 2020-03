Elevada taxa de chumbo e falta de recursos no sistema educativo timorense - Estudo Um estudo da Monash University, na Austrália, aponta que o alunos timorenses registam elevadas taxas de chumbos, com dois terços das crianças no primeiro ano letivo a terem nota zero em avaliações de compreensão. internacional Lusa internacional/elevada-taxa-de-chumbo-e-falta-de-recursos-no_5e5f6ffd2259591961fd84f8





Preparado por Brett Inder, Radha Balachanran, Cristina Benevides e Nan Qu, da Monash University, na Austrália, o estudo, denominado de "A Economia da Educação em Timor-Leste", avalia os progressos no setor nos últimos anos.

O estudo, a que a Lusa teve acesso, confirma a elevada taxa de alunos que repetem os anos -- e que "estão entre as mais altas do mundo, fora de África", sendo mais baixas, mas "possivelmente irrealistas", nos níveis do ensino secundário.

Cerca de 9,4% das crianças entre os 12 e os 18 anos não completaram qualquer nível escolar.

Segundo o estudo, 28% dos jovens de 10 anos estão dois ou mais níveis abaixo do que deveriam, taxa que sobe para 59% entre os jovens de 16 anos, com o problema a ser ainda mais acentuado nas zonas rurais.

Aos 17 anos, uma criança de uma família de agricultores pobres num concelho rural, com pais sem educação formal, estará 6 níveis abaixo de uma criança de classe média em Díli.

Uma "desigualdade social de acesso à educação que é um grande desafio para o futuro desenvolvimento de Timor-Leste", referem os autores.

O estudo analisa ainda os resultados das avaliações de alunos -- com base no sistema de avaliação de capacidades EGRA -, que mostram que apesar de algumas melhorias, continua a haver uma grande percentagem de alunos com pontuações zero.

Em 2017, por exemplo, dos alunos da primeira classe tiveram nota zero 76% em compreensão, 74% em fluência e leitura de texto, 70% em não-palavras, de 56% em palavras e de 10% em letras.

"Na maioria dos casos, a percentagem de alunos que tiveram zero foi muito elevada. Há uma grande percentagem de alunos que ainda não se envolveram com a aprendizagem e parecem ter feito pouco ou nenhum progresso nestas áreas de leitura e literacia", nota.

"Apesar de estarem a frequentar a escola, parecem ter aprendido pouco ou nada até agora. Este problema não parece ter melhorado muito entre 2009 e 2017", sustenta.

O estudo mostra que a taxa mais elevada dos inscritos, cerca de 90%, ocorre em crianças entre os 11 e os 13 anos, sendo reduzida em crianças mais novas e mais velhas, cerca de 60%.

Noutro âmbito, o estudo mostra que ainda que ainda que educação pública seja gratuita, as famílias incorrem custos médios anuais de entre 28 e 118 dólares por criança, sendo que "a maioria dos agregados familiares tem 1-4 crianças nas escolas".

Isso sugere que "seria imprudente avançar no sentido de exigir maiores contributos obrigatórios" aos pais para o custo educativo.

Os dados mostram um ligeiro declínio no número de alunos matriculados nas escolas primárias, que se deve "principalmente a uma tendência demográfica de abrandamento das taxas de fertilidade entre 2003 e 2010".

Paralelamente houve um aumento de 50% nas matrículas do ensino secundário, sendo que 37% dos alunos do secundário estão em escolas privadas, a quase totalidade da igreja.

Uma situação que colocou "pressão adicional no sistema" com os rácios aluno-professore a melhorar no ensino básico, "mas a agravar-se substancialmente no nível secundário".

No ensino básico, as turmas têm em média entre 25 e 30 alunos -- os números são mais elevados em Díli -, com um aumento "dramático" no tamanho das já grandes turmas do secundário que passaram de 47 para 62 fora de Díli e de 57 para 88 na capital.

