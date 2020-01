Elefantes destroem lavras e deixam sem alimentos habitantes do Cuanza Norte

Campos agrícolas na comuna do Bindo estão a ser devastados por manadas de elefantes, denunciou a população daquela localidade, do município de Ambaca, província angolana do Cuanza Norte.

internacional

Lusa

internacional/elefantes-destroem-lavras-e-deixam-sem_5e21cbda281deb1beb16f99d