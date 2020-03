Economist prevê recessão de 1,2% este ano em Angola A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) reviu em baixa a previsão de crescimento da economia de Angola, antecipando agora uma recessão de 1,2% este ano devido à queda da produção de petróleo no país. internacional Lusa internacional/economist-preve-recessao-de-1-2-este-ano-em_5e638ea41a16c91991b0de34





"As perspetivas económicas imediatas de Angola continuam fracas, com a recessão de quatro anos a prolongar-se por mais um ano em 2020", lê-se na análise periódica feita à economia angolana.

No relatório, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os peritos da unidade de análise da revista britânica The Economist escrevem: "A produção de petróleo, estimada pelo Governo em 1,389 milhões de barris por dia em 2019, abaixo do limite estipulado pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo de 1,481 milhões de barris diários, continua a cair devido à maturação dos campos e à falta de investimento dos últimos anos".