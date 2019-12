Domingos Simões Pereira votou e aguarda serenamente ser proclamado vencedor O candidato à presidência da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, disse, após votar, que vai aguardar serenamente que a Comissão Nacional de Eleições o proclame o vencedor das eleições que diz serem a colocação do povo guineense no poder. internacional Lusa internacional/domingos-simoes-pereira-votou-e-aguarda_5e08961fb467e01be6f9c3f7





Acompanhado da esposa, Paula Pereira, e de dezenas de apoiantes da sua residência, no bairro de Luanda, em Bissau, até à assembleia do voto, Domingos Simões Pereira votou e de seguida prestou breves declarações aos jornalistas no meio de uma azafama.

Em exclusivo à Lusa, já de regresso à sua residência, Domingos Simões Pereira disse estar "absolutamente tranquilo" e que agora irá aguardar pela divulgação dos resultados.