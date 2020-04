Dois novos casos em Timor-Leste, quatro no total As autoridades de saúde timorenses anunciaram hoje dois novos casos da covid-19, o que eleva para quatro o número total de infetados no país. internacional Lusa internacional/dois-novos-casos-em-timor-leste-quatro-no_5e9447b16d798c31a0c5b829





Os três doentes estão em isolamento, em Díli, anunciou a diretora-geral da Prestação de Serviços de Saúde timorense, Odete Viegas.

Um quarto doente já recuperou.

Odete Viegas acrescentou que dos 168 casos suspeitos no país, 111 deram resultado negativo e 53 estão ainda à espera de conhecer o resultado dos testes.

A pandemia da covid-19 já causou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, os Estados Unidos são agora o país que regista o maior número de mortes (mais de 22 mil) e de infetados (mais de 555 mil).

O continente europeu, com mais de 932 mil infetados e 77 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 19.899 óbitos e mais de 156 mil casos confirmados.

Em Espanha, as autoridades sanitárias apontam 16.972 mortos e mais de 166 mil casos de infeção.

Além de Estados Unidos, Itália e Espanha, os países mais afetados são França, com 14.393 mortos (cerca de 132 mil casos), Reino Unido, com 10.612 mortos (84 mil casos), Irão, com 4.474 mortos (71 mil casos), China, com 3.341 mortos (82 mil casos), e Alemanha, com 2.673 mortes (120 mil casos).

Em África, há registo de 747 mortos e mais de 13 mil casos em 52 países.

ASP // EJ

Lusa/Fim