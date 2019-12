Desvalorização do kwanza leva dívida pública de Angola para 98% este ano A agência de notação financeira Fitch reviu hoje a estimativa para a evolução da dívida pública de Angola este ano, subindo a previsão de 84% para 98% do PIB devido à desvalorização da moeda nacional. internacional Lusa internacional/desvalorizacao-do-kwanza-leva-divida-publica-_5dfddbbb4e76e5796b230dfe





"O kwanza caiu significativamente para além da nossa estimativa para o final do ano, que era de 344 kwanzas por dólar, que tínhamos usado nas nossas projeções para a dívida; como cerca de 60% da dívida é em moeda estrangeira, aumentámos a nossa previsão para o rácio da dívida pública face ao PIB no final deste ano, de 84% para 98%", diz a Fitch.

Numa nota enviada aos clientes, e que a Lusa teve acesso, a agência de 'rating' escreve que "Angola recebe a maior parte da sua receita fiscal em dólares, o que oferece algum alívio relativamente a uma deterioração das métricas da dívida", mas acrescenta que "os altos níveis de dívida pública externa pesam na sustentabilidade geral da dívida", que quase triplicou desde o início da descida dos preços do petróleo, em meados desta década.

Na nota enviada aos clientes, a Fitch Ratings avisa que a evolução do 'rating' de Angola, atualmente com tendência negativa, vai depender da capacidade de estabilização das reservas internacionais e da evolução da cotação da moeda.

Os analistas da agência de 'rating' afirmam que as medidas de política monetária tomadas recentemente pelo Banco Nacional de Angola (BNA) "estão em linha com o programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) e por isso Angola garantiu a aprovação da segunda revisão do programa".

No entanto, alertam, a evolução do 'rating', em Perspetiva de Evolução Negativa desde junho, está ligada ao "impacto destas medidas na qualidade do crédito soberano, que vai depender de o país conseguir estabilizar as reservas e a extensão da depreciação da moeda nacional".

MBA // JH

Lusa/Fim