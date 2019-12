Crise económica e problemas na Justiça dominaram o ano em São Tomé e Príncipe

O acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), que lançou várias alertas sobre a crise económica em São Tomé e Príncipe, e o debate sobre problemas da Justiça marcaram 2019, que coincidiu com o primeiro ano do Governo de 'geringonça'.

internacional

Lusa

internacional/crise-economica-e-problemas-na-justica_5df37dbc9abf0d79a69f085a