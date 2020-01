Crescimento de 5,5% este ano em Moçambique é o mais rápido da África Austral - ONU As Nações Unidas estimam que Moçambique cresça 5,5% este ano devido aos esforços de reconstrução após os ciclones de 2019, sendo a economia que regista o mais rápido crescimento da África Austral. internacional Lusa internacional/crescimento-de-5-5-este-ano-em-mocambique-e-o_5e2876c7979f2f128dd9b043





De acordo com o relatório sobre a Situação Económica Mundial e Perspetivas, lançado hoje em Nova Iorque, a Organização das Nações Unidas (ONU) estima que Moçambique passe de um crescimento de 1,5% em 2019 para 5,5%, essencialmente devido aos esforços de reconstrução motivados pelos ciclones do ano passado.

"A situação económica na África Austral deteriorou-se em 2019, com várias economias em estagnação ou recessão num contexto de baixo investimento, faltas de energia, elevado desemprego e clima catastrófico", lê-se no documento, que dá conta que estas economias do sul de África devem ter crescido 0,3% em 2019 e deverão acelerar para 0,9% este ano e 1,9% em 2021.

Comentando o relatório, a especialista em assuntos económicos do Departamento Económico da ONU Helena Afonso afirmou, citada pela ONU News, que a médio prazo "as condições económicas continuam complicadas, porque a economia continua muito exposta não só ao clima, mas também aos ciclos económicos, nomeadamente o preço das matérias primas".

Tudo isto acontece "num contexto em que é importante manter a dívida externa num caminho de sustentabilidade", concluiu a economista.

A dívida pública elevada é "um desafio para vários países africanos, limitando a capacidade de implementar políticas contracíclicas e socialmente inclusivas", refere-se no documento, que elenca Moçambique como um dos vários países em que a dívida pública ultrapassa os 100%, ao lado de Cabo Verde, Congo, Djibouti, Eritreia e Sudão.

Na última década, lembra-se no relatório, "o crescimento da dívida pública foi motivado por políticas orçamentais expansionistas e pelo impacto da queda do preço das matérias primas em 2014 e 2015, para além da motivação dos investidores, que buscavam taxas de retorno elevadas".

Juntando a sua voz a vários outros organismos financeiros internacionais, a ONU diz que "a recente subida na emissão de dívida em moeda estrangeira tem levantado preocupações relativamente à sustentabilidade da dívida, já que as perspetivas de evolução das economias permanece frágil".

PIB...................2019.......2020.......2021 Angola................-1,5.......-1,0........1,5 Cabo Verde.............4,8........4,6........4,6 Guiné Equatorial......-2,5.......-2,9.......-2,6 Guiné-Bissau...........4,9........4,6........5,2 Moçambique.............1,5........5,5........6,0 São Tomé e Príncipe....3,0........3,5........4,6 Fonte: Relatório 'Situação Económica Mundial e Perspetivas', da ONU

