Cônsul cabo-verdiano nos EUA admite problemas sociais de violência doméstica e delinquência O cônsul de Cabo Verde em Boston, Hermínio Moniz, considera que os problemas mais acentuados da comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos são a violência doméstica, delinquência juvenil e criminalidade. internacional Lusa internacional/consul-cabo-verdiano-nos-eua-admite-problemas_5e074474fc58531c1bbf3e19





"A nossa comunidade é bem integrada, mas não escondemos que tem muitos desafios, sobretudo do ponto de vista da delinquência e da criminalidade", disse à Lusa Hermínio Moniz, cônsul de Cabo Verde na cidade de Quincy (Boston) há mais de dois anos.

Problemas que são comuns a todas as sociedades e que podem ser melhorados com um maior conhecimento da própria origem e uma autoestima mais elevada, sublinha o cônsul, que acrescenta que as associações cabo-verdianas nos Estados Unidos têm feito um "trabalho extraordinário" de prevenção e ajuda.