Conselho Islâmico moçambicano condena violência armada em Cabo Delgado O Conselho Islâmico de Moçambique condenou hoje as incursões de grupos armados que têm protagonizado ataques em Cabo Delgado, reiterando que estes atos não estão ligados aos mandamentos do Islão. internacional Lusa internacional/conselho-islamico-mocambicano-condena_5e95bdef46d99c31c0291b43





"Nós condenamos veementemente os atos bárbaros daqueles grupos. Os atos destes grupos não se compadecem com o Islão", declarou o delegado provincial do Conselho Islâmico em Nampula, Juma Cadria, em conferência de imprensa.

Segundo Juma Cabria, quando as incursões dos grupos armados começaram em Cabo Delgado, em outubro de 2017, o Conselho Islâmico de Moçambique informou as autoridades sobre a existência de pessoas com ideologias contrárias aos mandamentos do Islão.