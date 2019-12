Conselho Constitucional proclama hoje resultados do escrutínio de 15 de outubro O Conselho Constitucional (CC) vai hoje proclamar os resultados das eleições gerais de 15 de outubro em Moçambique, encerrando o processo da realização do sexto escrutínio do género no país. internacional Lusa internacional/conselho-constitucional-proclama-hoje_5e00518fccaad8798e84609d





A proclamação vai ter lugar no Centro Internacional de Conferências Joaquim Chissano, em Maputo, e são esperados como convidados partidos políticos, coligações de partidos, grupos de cidadãos eleitores e observadores eleitorais.

Os resultados eleitorais anunciados pela Comissão Nacional de Eleições deram larga vantagem à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), com o atual chefe de Estado e candidato do partido, Filipe Nyusi, a ser reeleito à primeira volta para um segundo mandato como Presidente, com 73% dos votos.