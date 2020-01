Conselho Constitucional corrige resultados da votação em novo acórdão O Conselho Constitucional (CC) de Moçambique corrigiu, num novo acórdão, os resultados da votação de 15 outubro em Moçambique, o que dá ao candidato da Frelimo mais 131.623 votos referente à diáspora que tinham sido excluídos. internacional Lusa internacional/conselho-constitucional-corrige-resultados-da_5e1365f17d80d11be4b788aa





De acordo com a primeira versão do acórdão, o candidato presidencial da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), Filipe Nyusi, ganhou com 4.507.549 dos votos, que eram, no entanto, referentes apenas a Moçambique, excluindo os votos da diáspora, constatou hoje a Lusa.

Na nova versão corrigida, publicada com a mesma data do documento anterior, o número de votos de Filipe Nyusi passa para 4.639.172, elevando-se também a percentagem de participantes no escrutínio, que passa de 50,74% para 51,84% nas presidenciais.