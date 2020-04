Compra de obrigações do Tesouro injeta quase 170 milhões de euros em Angola O Banco Nacional de Angola (BNA) anunciou que abriu uma linha de compra de Obrigações do Tesouro detidas pelas pequenas e médias empresas, permitindo a injeção de quase 170 milhões de euros na economia. internacional Lusa internacional/compra-de-obrigacoes-do-tesouro-injeta-quase-_5e8c5f019d64b9194ade3011





"O Banco Nacional de Angola considerou oportuno implementar medidas para permitir que pequenas e médias empresas possam transformar determinadas Obrigações do Tesouro nos seus balanços em liquidez imediata, facilitando assim a sua gestão de tesouraria durante este período de menor atividade", lê-se numa nota divulgada hoje em Luanda.

"O Banco Nacional de Angola disponibiliza uma linha para a compra de Obrigações do Tesouro Não Reajustáveis a pequenas e médias empresas", explica-se no Instrutivo, assinado pelo governador do BNA, José de Lima Massano.