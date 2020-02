Combate à corrupção e reforço das relações económicas na agenda de Pompeo em Angola O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, chega hoje à noite a Luanda, para uma visita de 24 horas focada na luta contra a corrupção, reforço das relações comerciais e oportunidades de investimento. internacional Lusa internacional/combate-a-corrupcao-e-reforco-das-relacoes_5e493049ec64cc12b38d531d





Na segunda-feira, o programa de Mike Pompeo, na capital angolana, começa às 10:00 locais (09:00 em Lisboa) com uma audiência no Palácio Presidencial da Cidade Alta, onde será recebido pelo Presidente de Angola, João Lourenço, segundo uma nota do ministério das Relações Exteriores (MIREX) angolano.

Mike Pompeo, que vem acompanhado de uma delegação de alto nível, seguirá uma hora mais tarde para um encontro de trabalho com o seu homólogo angolano, Manuel Domingos Augusto.