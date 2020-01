CNE divulga hoje resultados das presidenciais na Guiné-Bissau A Comissão Nacional de Eleições (CNE) da Guiné-Bissau divulga hoje os resultados provisórios da segunda volta das eleições presidenciais, realizada no domingo, concluindo o ciclo eleitoral no país, que teve início em março de 2019 com as legislativas. internacional Lusa internacional/cne-divulga-hoje-resultados-das-presidenciais_5e0c3c449419111c2a6cd31d





Mais de 760.000 guineenses foram chamados às urnas no domingo para escolher o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre Domingos Simões Pereira, candidato do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), e Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15).

Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló passaram à segunda volta, depois de terem obtido, respetivamente, 40,13% e 27,65% na primeira volta, realizada a 24 de novembro.

Na segunda-feira, a candidatura de Umaro Sissoco Embaló reivindicou a vitória com base em dados apurados pelo seu gabinete político e estratégico.

Com o anúncio dos resultados eleitorais termina na Guiné-Bissau o ciclo eleitoral, iniciado a 10 de março, com a realização de eleições legislativas.

Os resultados deverão ser anunciados numa unidade hoteleira de Bissau na presença de vários elementos da comunidade internacional.

