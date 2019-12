Cinco militares venezuelanos foram detidos em reserva indígena no Brasil

Cinco militares venezuelanos foram detidos numa reserva indígena localizada em território brasileiro e foram transportados para interrogatório com o objetivo de determinar as razões da sua presença no país, informaram fontes oficiais hoje.

