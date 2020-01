Cinco distritos moçambicanos isolados devido ao mau tempo em Cabo Delgado estão sem eletricidade

Cinco distritos do norte da província moçambicana de Cabo Delgado estão sem eletricidade há três dias devido à queda de uma torre de alta tensão, após a subida do nível da água no rio Messalo, disse hoje fonte oficial.

internacional

Lusa

internacional/cinco-distritos-mocambicanos-isolados-devido-_5e1c66732713b21bf06556b0