Choque entre transporte coletivo e camião provoca 20 mortos em Moçambique Um total de 20 pessoas morreram e outras oito ficaram feridas depois do choque entre uma viatura de transporte coletivo e um pesado, hoje, no sul de Moçambique, anunciaram as autoridades.





O acidente aconteceu pelas 04:00 (menos duas horas em Lisboa), pouco antes do nascer do sol nesta altura do ano, na estrada nacional 1 (EN1) junto a Bilene.

De acordo com a polícia moçambicana, suspeita-se que a viatura de transporte coletivo seguia em excesso de velocidade quando ultrapassou dois veículos, acabando por embater num veículo pesado.