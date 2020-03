China com mais 27 mortes A China registou hoje mais 27 mortes devido do Covid-19, elevando o número total de mortes para 3.097, informou a Comissão Nacional de Saúde do país. internacional Lusa internacional/china-com-mais-27-mortes_5e64688254821b1985aa9cfb





O número de novas infeções, nas últimas 24 horas, foi de 44, quase todos identificados na província chinesa de Hubei (41), epicentro do surto do novo coronavírus.

Os três casos fora de Hubei são todos importados do exterior, numa altura em que Itália, Irão e Coreia do Sul registaram na última semana um rápido aumento no número de casos.

Das 27 mortes, 21 foram registadas na província de Hubei.

No total, desde que o surto começou, até à meia-noite de sábado (16:00 horas de quarta-feira, em Lisboa), foram confirmados 80.695 casos na China continental, que exclui Macau e Hong Kong, segundo a Comissão Nacional de Saúde do país.

Destes, 20.533 continuam infetados, dos quais 5.264 estão em estado grave.

No momento, 57.065 pacientes responderam com sucesso ao tratamento e receberam alta.

O surto de Covid-19, detetado em dezembro na China, já provocou mais de 3.500 mortos e mais de 105 mil infetados em pelo menos 95 países.

Com base no número mundial de infetados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.

