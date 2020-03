Cheias em Díli causaram danos graves em três escolas - ministra As cheias da passada sexta-feira na capital timorense causaram danos significativos a três escolas, incluindo a Escola Portuguesa de Díli, e problemas numa quarta, disse hoje à Lusa a ministra da Educação timorense, Dulce Soares internacional Lusa internacional/cheias-em-dili-causaram-danos-graves-em-tres-_5e6f6b6ab06c74195b1fe326





A governante explicou, porém, que em todos os casos qualquer ação de limpeza e recuperação exige, ao mesmo tempo, uma ação rápida e preventiva na limpeza de ribeiras próximas, correndo-se o risco de novas cheias se isso não ocorrer.

Dulce Soares disse que as escolas mais afetadas foram a Escola Portuguesa de Díli, a Escola Secundária Geral 5 de Maio de Becora e a Escola do Ensino Básico Akanunu, em Hera, com problemas menores numa escola na zona de Camea.

No caso das duas primeiras, as Forças de Defesa de Timor-Leste (F-FDTL) tem estado a apoiar na remoção de lixo, terra e pedras, devendo essas operações ser alargadas na terça-feira a Hera.

"As FDTL têm estado a apoiar a EDP e deram hoje um apoio para limpar a escola 05 de maio. Mas temos três salas muito afetadas que é impossível recuperar na 05 de maio. O melhor é demolir e construir de novo", disse.

"Mas os problemas não são apenas com as escolas, mas com as ribeiras. As Obras Públicas estão a limpar as ribeiras porque há muito sedimentação e se não forem limpas teremos os mesmos problemas", afirmou.

Dulce Soares disse que a EPD, "comparada com as outras escolas, é a mais afetada" e lembrando o risco de que poderia ter havido perdas de vidas.

"Graças a Deus que a escola tinha um andar, senão não sei o que teria acontecido", disse, rejeitando críticas de alguns sobre suposta prioridade dado à EPD.

"As FDTL também deram apoio na 05 de maio e darão nas outras", afirmou.

No caso de Hera, professores de outras escolas têm-se manifestado disponíveis para apoiar nas tarefas de limpeza, mas "é preciso equipamentos pesados para limpar mais rápido e para fazer outra barragem, senão continuará a haver problemas com a ribeira", explicou.

Problemas de sedimentação, falta de manutenção, limpeza e sustentação dos leitos, lixo acumulado porque muitos residentes próximos usam as ribeiras como lixeiras e construções ilegais nas montanhas, contribuíram para agravar o impacto das cheias.

Um dos locais em risco, notou, é o centro de formação de professores onde a drenagem mais próxima "também tem muita sedimentação acumulada".

As cheias de sexta-feira causaram a morte de uma jovem de 16 anos e afetaram mais de 10 mil pessoas segundo o balanço provisório, com perdas de bens em muitas empresas de variada dimensão e dos bens de muitas famílias, incluindo portuguesas.

O regresso às aulas não está ainda definido até porque em muitos locais se acumula agora um pó significativo, da lama que secou ao sol forte do dia.

"É muita poeira e não é seguro para a saúde das crianças voltarem", afirmou.

Em declarações à agência timorense Tatoli, o diretor da Escola Secundária Geral 5 de Maio de Becora, Díli, Manuel Verdial, disse hoje que a direção decidiu suspender as aulas entre duas semanas a um mês.

A EPD suspendeu as aulas pelo menos uma semana, período que pode ser ampliado dada a dimensão dos danos causados.

